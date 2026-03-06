Наймолодшому було 22, коли потрапив у полон: омбудсман розповів, хто повернувся додому

У п'ятницю, 6 березня, відбувся другий етап обміну, про який раніше домовились переговорні групи у Женеві. Серед звільнених українських захисників є військовий, якому було 22 роки, коли він потрапив у російський полон.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Що відомо про звільнених захисників?

6 березня відбувся другий етап обміну полоненими в рамках женевських домовленостей. Додому повернулось 300 українських захисників.

Серед звільнених – бійці ЗСУ, зокрема військовослужбовці ТрО, Нацгвардії, Держприкордонслужби. Деякі з них перебували у російському полоні ще з 2022 року. Усі повернуті захисники – матроси, солдати та сержанти.

Найстаршому військовому, якого вдалось звільнити під час цього обміну – 60 років, а наймолодшому – 26 років. Відомо, що останній потрапив у полон до окупантів, коли йому було лише 22 роки.

