Повернення українських захисників з полону: у Зеленського показали перші кадри

7 березня Україні вдалося повернути додому з полону 130 захисників держави. Тож невдовзі герої зможуть знову побачити та обійняти своїх рідних.

Як підкреслив омбудсмен Дмитро Лубінець, наймолодшому серед звільнених лише 20 років, найстаршому ж скоро виповниться 64.

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130 героїв повернулися з полону додому

Серед 130 героїв – 126 захисників та 4 захисниці. Це:

45 військовослужбовців Збройних сил України,

25 нацгвардійців,

23 прикордонники,

21 воїн Військово-морських сил України,

8 тероборонівців,

8 представників Державної спеціальної служби транспорту.

При цьому 87 з повернутих героїв є оборонцями Маріуполя, а 71 – "Азовсталі".

Також є повернуті наші люди, які потрапили в полон у багатостраждальних Бахмуті та Соледарі,

– підкреслив Дмитро Лубінець.

130 захисників тепер вдома / Фото омбудсмена та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Що відбуватиметься далі

Омбудсмен наголосив, що тепер усі звільнені з полону отримають медичну допомогу. Після цього герої зможуть відновити банківські картки та документи. І, що найважливіше, зможуть знову зустрітися зі своїми рідними.

За словами Дмитра Лубінця, загалом від початку повномасштабного вторгнення країни-окупантки Україні вже вдалося звільнити з полону 1993 українців.

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