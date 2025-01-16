Україна домоглася окремого формату повернення з полону важкопоранених оборонців, – ГУР

Україна працює над поверненням своїх людей, які потрапили у російський полон. Зокрема, розробили спеціальний формат для важкопоранених військових.

Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що Україна домоглася окремого формату повернення з полону важкопоранених оборонців. Про це пише 24 Канал із посиланням на телемарафон.

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Рух буде швидшим



Відомо, що 15 січня 2025 року за дорученням Президента України команда Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у межах репатріації повернула з російського полону 25 наших громадян.

Серед них також були 24 важкохворі та важкопоранені військові, а також один цивільний. Юсов наголосив, що це – знакова подія.

Україна домоглася окремого нового формату повернення важкохворих і важкопоранених українських оборонців і цивільних. Є надія, що в цьому напрямку рух буде швидшим та результативнішим,

– пояснив він.

Крім цього, представник ГУР також зазначив, що поверненим бійцям продовжують надавати допомогу, а наділ їх очікує реабілітація.

Під час обміну 15 січня з російського полону вдалося повернути одного військовослужбовця 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". Ще 849 перебувають в полоні. Про це повідомив Денис "Редіс" Прокопенко