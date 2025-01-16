УКР РУС
16 січня 2025, 10:05
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Україна домоглася окремого формату повернення з полону важкопоранених оборонців, – ГУР

Вікторія Кульженко
Основні тези
  • Україна розробила окремий формат для повернення важкопоранених військових з російського полону, що забезпечить швидше і результативніше вирішення цих питань.
  • 15 січня 2025 року з російського полону повернули 25 громадян України, серед яких 24 важкопоранених військових.
  • Поверненим бійцям надають допомогу і чекає реабілітація, а 849 українців залишаються в полоні.

Україна працює над поверненням своїх людей, які потрапили у російський полон. Зокрема, розробили спеціальний формат для важкопоранених військових.

Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що Україна домоглася окремого формату повернення з полону важкопоранених оборонців. Про це пише 24 Канал із посиланням на телемарафон. 

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Рух буде швидшим
 
Відомо, що 15 січня 2025 року за дорученням Президента України команда Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у межах репатріації повернула з російського полону 25 наших громадян.

Серед них також були 24 важкохворі та важкопоранені військові, а також один цивільний. Юсов наголосив, що це – знакова подія.

Україна домоглася окремого нового формату  повернення важкохворих і важкопоранених українських оборонців і цивільних. Є надія, що в цьому напрямку рух буде швидшим та результативнішим,
– пояснив він.

Крім цього, представник ГУР також зазначив, що поверненим бійцям продовжують надавати допомогу, а наділ їх очікує реабілітація. 

Під час обміну 15 січня з російського полону вдалося повернути одного військовослужбовця 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". Ще 849 перебувають в полоні. Про це повідомив Денис "Редіс" Прокопенко