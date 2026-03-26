"Із нашою родиною сталось диво": неймовірна історія від доньки бійця, який був у полоні 1193 дні
- Україна і Росія в межах Женевських домовленостей у березні 2026 року провели декілька обмінів полоненими, нині тривають переговори задля подальших.
- Донька морпіха, який потрапив у полон в Маріуполі, Катерина Музлова розповіла, що її батько був у неволі понад тисячу днів, вона привертала увагу до теми полонених, відвідуючи Ватикан.
Від початку цього року між Україною та Росією відбулось два великих обміни полоненими. Комунікація між сторонами продовжується, триває підготовка для нових. У числі тих, кого Координаційний штаб намагається визволити – заручники, які опинилися у полоні з початку повномасштабної війни.
Ведуча 24 Каналу Софія Трощук розповіла історію доньки поверненого з полону морського піхотинця, який провів у неволі понад тисячу днів.
У полоні з 2022 року: історія морпіха з Маріуполя
Історія Катерини Музлової доводить, що ніколи не треба припиняти вірити у краще, навіть у найскладніші періоди свого життя. Її тато був у полоні 1193 дні. Потрапив туди ще 2022 року в Маріуполі. Понад 2 роки перебував у Мордовії.
"Там розміщена одна з найважчих з огляду на умови перебування колоній. Поки батько був у неволі, вона їздила до Ватикану, зустрілася з кардиналом Маттео Дзуппі, щоб привернути увагу до теми полонених", – розповіла Софія Трощук, ведуча 24 Каналу.
Катерина Музлова, дочка поверненого з полону морпіха, поділилася, що для неї було важливим те, що в лютому їй вдалося знову побувати у Ватикані та зустрітися з новим Папою Римським Левом XIV і кардиналом Маттео Дзуппі, але вона туди прибула вже зі звільненим татусем.
Для мене це було дивом, коли минулого року мій батько повернувся, а цього року ми разом з ним їздили у Ватикан. Для нас це було магічно, дивовижно, у дива треба вірити, аби вони траплялись. Дякувати Богу, що із нашою родиною сталось диво. Треба вірити, чекати, боротися,
– наголосила Катерина Музлова.
Описуючи свого батька, який пережив російський полон, Катерина поділилася, що він завзята до роботи людина, яка переважно працювала руками. Колись в нього була майстерня з ремонту взуття. Вона була впевнена, що коли батько повернеться, то захоче відновити цю діяльність, але він тепер бачить себе в іншому – прагне підтримувати державу, розвиваючи в Україні сільське господарство.
Обмін полоненими: останні новини
- Керівник Офісу Президента Кирило Буданов запевнив, що нові обміни полоненими між Україною та Росією точно відбуватимуться. Він сподівається, що черговий вдасться провести на Великдень і наголосив, що для цього докладаються чималі зусилля.
Найбільше українців з російського полону вдалося повернути у 2025 році. В період 4 років було звільнено понад 8 тисяч людей.
Першочергово у списки на обмін вносять важкохворих військових, жінок й тих, хто перебуває у неволі найдовше, зокрема це люди, які потрапили у полон до повномасштабного вторгнення. Таких в Росії залишається десятки. Їхня кількість менша, ніж взятих у полон після 2022 року.