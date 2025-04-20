Непрості солдати: у ГУР сказали, кого передусім прагнуть обміняти росіяни

Коментуючи обмін полоненими 19 квітня, представник ГУР Андрій Юсов сказав і про росіян. А саме про те, кого окупанти воліють звільнити найперше та повернути в Росію.

Про пріоритети росіян повідомив Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Хто основна ціль росіян при обмінах

З початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з полону понад 5 тисяч своїх громадян. Понад 500 осіб повернулися додому поза обмінами. Загалом відбулися 63 операції з обмінів полоненими.

Серед тих, хто повернувся в Україну 19 квітня, є важкохворі та важкопоранені. Відомо, що в російському полоні українці не отримують належного медичного обслуговування.

Та якщо в полоні у Москви часто перебувають цивільні українці, то ворог дбає про те, щоб повернути своїх спецслужбістів.

Кого росіяни хочуть бачити в першу чергу? Ну, списки різні. Ми можемо згадувати, коли активно діяло угруповування "Вагнер", щодо повернення їхнього справді наполегливо працюють. Також окремі представники окремих регіонів, окремих служб дуже вболівають за своїх,

– навів дані Юсов.

Також розвідник зауважив, що вже готують наступні операції з повернення громадян України.