Росія "списала" в’язнів під час обміну: частину мали депортувати, але відправили в Україну

Росія використала обмін полоненими, щоб позбутися колишніх ув’язнених. Більшість цивільних, які повернулися, – не воєнні, а засуджені за кримінальні злочини.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Суспільне" із посиланням на організацію "Захист в'язнів України". Понад половина цивільних українців, яких повернули з Росії під час масштабного обміну полоненими 23 – 25 травня у форматі 1000 на 1000, не мають стосунку до війни.

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Росія віддала Україні колишніх в’язнів замість полонених

Більшість цих осіб були засуджені за кримінальні злочини ще до повномасштабного вторгнення.

Правозахисники стверджують, що Росія використала обмін не лише для повернення військових, а й щоб "збутися" українських громадян, яких давно мала депортувати після відбуття терміну. Йдеться про щонайменше 50 колишніх в’язнів, які мешкали в Росії і потрапили в тамтешні колонії з різних причин.

Після звільнення замість депортації на батьківщину їх роками тримали у центрах для нелегальних мігрантів без чіткої правової перспективи.

Окрім того, щонайменше 15 осіб, яких передали в межах останнього обміну, відбували покарання в українських колоніях на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини. У 2022 році, після відступу, росіяни вивезли з цих колоній близько 1800 в’язнів. Наразі в Україну повернулося лише 380 з них.

Голова організації "Захист в’язнів України" Олег Цвілий зауважив, що для більшості з повернутих цей обмін став несподіванкою – і для них самих, і для української сторони. Багато хто повернувся без документів, коштів чи розуміння, як відновити життя в Україні.

Цвілий наголосив, що попри скептицизм у суспільстві, ці люди – громадяни України, які не воювали проти власної держави й витримали тиск у неволі. За його словами, частина з них уже висловила бажання вступити до лав ЗСУ.

Він закликав не "розганяти зраду", а підтримати всіх громадян, які повертаються з російського полону, навіть якщо їхні історії не такі героїчні, як у військових.