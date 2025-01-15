Боронили найважчі напрямки: кого вдалося повернути додому у рамках обміну полоненими

Україна домоглася окремого формату для повернення важкохворих та поранених полонених. Таким чином додому 15 січня вдалося забрати ще 25 українців.

Серед них є солдати, матроси та сержанти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Кого повернули з полону

За даними штабу, усі репатрійовані військовослужбовці – солдати, матроси та сержанти, які боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. Серед повернутих є також цивільний, захоплений у Київській області та незаконно утримуваний росіянами.

Додому повертаються та отримають належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ (в тому числі ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України. Також ми змогли забрати поранених українських військовослужбовців з Курщини,

– ідеться у повідомленні.

Зазначається, що наймолодшому, серед тих, кого врятували, всього 24 роки, водночас найстаршому – 60. Згідно з оприлюдненою інформацією, ці люди пережили надто багато без належної медичної допомоги та з негуманним ставленням у ворожій неволі. У них всіх безліч серйозних поранень та травм.

Поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб зафіксовано туберкульоз, онкологію, гангрену. У штабі наголошують, що це промовисто свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям.

Обмін полоненими / Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

До слова, 30 грудня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими, на Батьківщину повернулися 189 українців. Серед звільнених є захисники "Азовсталі", Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, військовослужбовці різних підрозділів і двоє цивільних.