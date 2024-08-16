Путін ще ніколи не виправдовувався: як Україна поповнила свій обмінний фонд

Силам оборони у Курській області вдалось взяти в полон велику кількість російських військовослужбовців. У Москві заметушились та пропонують провести обмін.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зазначивши, що найкращим варіантом для України було б обміняти всіх полонених на Курщині на таку ж кількість українців. Однак, за його словами, для Кремля утримування наших громадян є вільно конвертованою валютою, яку наприкінці війни можна вигідно обміняти.

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Росії байдуже на своїх людей

Олег Саакян зазначив, що Владіміру Путіну власні громадяни не потрібні, проте зараз виник безпрецедентним випадком. Уповноважена зі справ людини Тетяна Москалькова вийшла на контакт з українською стороною та ініціювала певний обмін.

Але їм не потрібні всі, а окремі категорії. Це перш за все призовники, адже вони важливі для того, щоб знизити рівень напруження всередині російського суспільства, кадирівці та спецура. В України поповнився золотий обмінний фонд,

– сказав політолог.

Проте, він зазначив, що зараз дуже складно прогнозувати, у яких масштабах росіяни готові провести обмін.

Чому призовники є важливими для Путіна

Саакян підкреслив, що дуже складно згадати момент, коли б кремлівський диктатор виправдовувався перед громадянами Росії за час свого правління.

Він ніколи не мав потреби нічого пояснювати росіянам, але йому довелось виправдовуватись тільки в одному випадку, коли у боях почали брати участь призовники. Це збурило суспільство і Путіну довелось виходити та декілька разів заявляти, що це окремі ситуації, які більше не повторяться,

– наголосив він.

Політолог додав, що саме тому представники російської влади й вийшли на зв'язок з Україною щодо полонених. Це хороший шанс, аби відбувся великий обмін.