Лубінець розповів, скільки українців можуть звільнити під час нового обміну полоненими

У межах наступного обміну між Україною та Росією планують повернути додому щонайменше 1000 українців. Водночас сторони працюватимуть над тим, щоб збільшити цю кількість.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Яким буде майбутній обмін?

За словами омбудсмана, після появи офіційної інформації про підготовку масштабного обміну він зв'язався з російською омбудсманкою Яною Лантратовою, щоб уточнити кількість людей, яких планують звільнити.

Лантратова підтвердила, що йдеться про щонайменше 1000 осіб. Водночас остаточна кількість ще може зрости до 1200 або навіть 1500 людей.

Також Лубінець запропонував включити до обміну не лише військовополонених, а й цивільних українців. За його словами, російська сторона погодилася опрацювати цю пропозицію.

Що відомо про підготовку нового обміну полоненими?

12 листопада президент Володимир Зеленський підтвердив підготовку найбільшого за час повномасштабної війни обміну полоненими між Україною та Росією.

Глава держави припускав, що обмін може відбутися за формулою "1200 на 1200" або "1300 на 1300".

До підготовки обміну також долучилися представники адміністрації президента США. Зокрема, спецпредставники Стів Віткофф і Джаред Кушнер.