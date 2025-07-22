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24 Канал Новини України Більшість звільнених з полону окупантів не прожили потім і року
22 липня, 17:07
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Більшість звільнених з полону окупантів не прожили потім навіть рік

Сергій Попович
Основні тези
  • Понад 50% російських військових, звільнених з українського полону, загинули менш ніж за рік після обміну, часто під час "м’ясних штурмів" або від рук співслужбовців.
  • Лише 15 осіб з вибірки вижили тривалий час після обміну, в той час як більшість знову відправляли на передову без відпустки та використовували у небезпечних місцях.

Понад 50% російських військових, яких було повернуто з українського полону в межах обміну, загинули менш ніж за рік після свого звільнення. Більшість з них знову потрапила на війну.

Значна частка також померла, але через 2 роки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "Хочу жити".

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Чому звільнені російські полонені гинуть?

Згідно з розслідуванням, значна частина з цих солдатів загинула під час так званих "м’ясних штурмів", ще частина була вбита співслужбовцями.

За зібраною інформацією, з досліджуваної вибірки лише 15 осіб, які повернулися з полону, прожили тривалий час після обміну. Натомість 71 колишній полонений загинув протягом першого року, ще 46 – у межах наступних двох років.

Переважна більшість з них загинули під час "м'ясних штурмів". Деяких ліквідували власні товариші по зброї.

Журналісти проєкту спілкувалися з родичами загиблих, які підтвердили: більшість звільнених майже одразу після обміну відправляють знову на передову, без права на відпустку чи навіть короткочасне повернення додому.

Декого з них відразу беруть під особливий контроль, а згодом – використовують у найбільш небезпечних ділянках, фактично "пускають в розхід".