Обмін полоненими та порушення "тиші": що розгляне ТКГ на засіданнях

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Чергові засідання тристоронньої контактної групи відбудуться 13 та 14 квітня. На них сторони обговорять актуальні питання щодо ситуації на Донбасі.

Джерело:

телеграм Української делегації для участі в ТКГ

Засідання відбуватимуться у режимі відеоконференцій. Загальна зустріч запланована на середу, 14 квітня.

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13 березня засідатимуть робочі групи з безпеки, політичних питань, гуманітарних та економічних питань.

Що обговорять у ТКГ

  • Питання щодо порушень режиму припинення вогню проросійськими бойовиками;
  • імплементацію Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
  • забезпечення безпеки в зоні конфлікту,
  • дотримання режиму припинення вогню;
  • продовження розробки плану спільних кроків;
  • відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у Золотому і Щасті;
  • обмін утримуваними особами;
  • повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
  • відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4. Їх мета – повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

Українська делегація наголосила, що міжнародні партнери підтримують цей напрямок політики України.

Зверніть увагу! До карантину засідання ТКГ відбувалися у Мінську. Однак через ворожу риторику Білорусі до України, місто для зустрічей, ймовірно, замінять. За словами спікера української делегації Олексія Арестовича, для цього оберуть країни, які не входять у НАТО. Можливо, Швецію або Австрію.