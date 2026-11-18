Україна та Росія ведуть перемовини щодо масштабного обміну у форматі щонайменше "1000 на 1000", куди планують включити не лише військовополонених, а й цивільних. Про це в ефірі 24 Каналу повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Які пріоритети формування списків та який масштаб обміну?

Омбудсман зазначив, що комунікація з російською стороною, зокрема з російською уповноваженою Лантратовою, триває на робочому рівні. Сторони узгоджують остаточні цифри та категорії, а Україна наполягає на чітких і прозорих критеріях формування списків.

Пріоритет №1 для нас – це категорія важкопоранених, важкохворих громадян України. Це як військовополонені, так і цивільні. Друга категорія пріоритетів – це українські героїні, жінки, які досі в російських в'язницях. Третій принцип, я його називаю такий принцип людяності, це хто найдовше в полоні, той і раніше повинен повернутися,

– зазначив Дмитро Лубінець.

Найскладніші перемовини тривають щодо оборонців Маріуполя, які перебувають у полоні з 2022 року – понад 4,5 року. Багатьох із них окупанти незаконно засудили. Водночас узгоджена цифра майбутнього обміну точно не буде меншою за одну тисячу з кожного боку.

Точна цифра не може бути менша, ніж тисяча, і зараз дві сторони працюють над тим, щоб цифра була максимально великою. Тобто яка вона буде остаточна? 1200 на 1200, півтори тисячі на півтори тисячі, можливо навіть більше,

– зазначає омбудсман.

Дмитро Лубінець про переговори з Росією щодо полонених: відео

Як планують повертати цивільних і дітей?

Лубінець пояснив, що міжнародне гуманітарне право не передбачає процедури обміну цивільних, оскільки їхнє затримання державою-агресором є прямим порушенням Женевських конвенцій. Тому Україна використовує юридичну конструкцію возз'єднання сімей, домовляючись про дзеркальні кроки.

Наразі відомо про понад дві тисячі незаконно утримуваних цивільних громадян України, однак через Міжнародний комітет Червоного Хреста вдалося верифікувати лише 840 людей. До відкриття окремого гуманітарного треку для цивільних долучилася Меланія Трамп після зустрічі з українським омбудсманом у Білому домі.

Меланія Трамп погодилась долучитись до такої ініціативи і в робочому режимі щодня я проводжу комунікацію, перемовини з Марком Бекманом, це виконавчий радник,

– зазначив Лубінець.

Крім того, за сприяння Меланії Трамп повертають депортованих дітей, яких в Україні наразі верифіковано 20 651 особу. Робота в цьому напрямку стартувала в серпні 2025 року, а першу групу повернули 10 жовтня 2025 року в межах програми "Bring Kids Back UA". Лубінець наголосив, що депортація є цілісною системою злочинів РФ, яка має бути юридично визнана геноцидом.

Чому гуманітарна місія у Костянтинівці неможлива?

Омбудсман рішуче відкинув заяви Путіна щодо готовності організувати гуманітарну місію у Костянтинівці на Донеччині, підтвердивши, що це питання навіть не порушувалося на переговорах.

Ми ніколи не обговорювали територію Донецької області, більше того, я переконаний, що якраз на території Донецької області, де відбуваються активні бойові дії, це на теперішній час або взагалі неможливо зробити, або зробити вкрай важко. Точно не 5 днів, не 10, не 20. Це зона активних бойових дій, і я навіть зараз не припускаю жодного шансу, що ми можемо робити другу гуманітарну місію саме на території Донецької області,

– каже Дмитро Лубінець.

Натомість переговорна група працює над продовженням місій на тимчасово окупованій території Херсонщини, зокрема в Олешківській громаді, де природною лінією розмежування є річка. Тамтешні жителі перебувають на межі гуманітарної катастрофи без достатньої кількості води, їжі та медикаментів.

Що сталося з евакуйованими жителями Олешок?

За словами Лубінця, усіх евакуйованих з Олешок українців одразу доправили до Київської обласної лікарні, де їм надали медичну та психологічну допомогу. Спеціалісти на місці відновили громадянам утрачені документи, пенсійні та соціальні виплати.

Більшість врятованих уже переїхали до родичів по всій Україні, частину розмістили у місцях тимчасового проживання ВПО, а літніх людей влаштували до геріатричних закладів. Лубінець підкреслив, що за підсумками місії готує рекомендації уряду для запровадження системних програм відновлення житла та прав для всіх категорій переселенців.