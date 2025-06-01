Не бачилися понад три роки: прикордонник після полону знову разом зі своїм собакою

Український прикордонник, який понад 3 роки перебував у російському полоні, нарешті зустрівся зі своєю читирилапою подружкою. Собаку Джилі раніше вивезли з окупованої території.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Щемливе повернення собаки до господаря

Джилі була службовою собакою прикордонника Дениса. Разом вони обороняли межі України з тимчасово окупованим Кримом у Херсонській області. Але 24 лютого 2022 року російські окупанти зайшли в регіон та розлучили чоловіка з твариною. Собаку Денис називає подругою та напарницею. Разом вони зустріли ранок, коли почалася повномасштабна війна, але після того, як прикордонника взяли в полон, він вже й не сподівався зустрітися з Джилі.

Росіяни взяли Дениса та його побратимів в оточення. Забрали їх, а собаку наказали відпустити. Джилі до останнього намагалася застрибнути в авто, але не змогла це зробити, щоб поїхати разом з господарем.

Після цього собака залишилася на окупованій території. Нею опікувалися батьки Дениса. Але через деякий час вони виїхали з області, а Джилі забрати не змогли, бо вона не мала необхідних документів. На щастя, перевезти її на підконтрольну територію України все ж змогли. Коли Дениса звільнили з полону – відбулася їхня довгоочікувана зустріч. Джилі спочатку не впізнала свого друга.

Дуже багато часу пройшло. Я змінився, мій запах змінився. Зовнішній вигляд змінився. Але зараз я вже відчуваю, що вона поводить себе як завжди. Наче нічого й не було, але я не вірю досі,

– говорить Денис.

Прикордонник Денис розповідає про зустріч зі своєю собакою через три роки: відео "Радіо Свобода"

Нагадаємо, 26 червня відбувся черговий обмін полоненими. Дружина одного з них до останнього не знала, що чоловіка обміняли. Коли жінка почула його голос в телефоні, вона не стримала сліз. Під час розмови дружина розповіла звільненому військовому, що в них народився онук, якого назвали на честь дідуся – Віктором.