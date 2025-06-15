На останні дні обміну полоненими Росія готує брудну кампанію проти України, – СЗР

Останні етапи обміну полоненими між Україною та Росією можуть відбутися 20 – 21 червня. Служба зовнішньої розвідки попередила про підступні плани Москви.

Росія хоче використати обміни полоненими для того, аби збурити українське суспільство проти його влади та зганьбити Україну в очах міжнародної спільноти. Путін особисто ухвалив рішення про дискредитаційну кампанію проти нашої країни. За її реалізацію відповідає один із перших заступників глави адміністрації президента Росії, передає 24 Канал із посиланням на СЗР.

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Що відомо

До кампанії з дискредитації максимально залучені усі відомі пропагандисти – від Маргарити Симоньян і Володимира Соловйова до різних блогерів та воєнкорів. Будь-які технічні затримки у процесі обмінів вони одразу та безапеляційно трактують як свідомі дії української влади та небажання повертати своїх громадян.

️У кампанію включились проросійські проксі – маргінальні європейські інформаційні ресурси: угорські видання Magyar Nemzet та Magyar Hírlap, чеське CZ24.news, словацьке Jednotné Slovensko та франкомовне Réseau International. Їхнє завдання – поширювати російські наративи та нав'язувати російське трактування обміну, що триває.

Серед таких наративів: "Україна відмовляється приймати тіла своїх загиблих", "в Україну досі не повернуто тіла майже шести тисяч солдатів", "родичам загиблих доведеться ще чекати через бездіяльність української влади".

Служба зовнішньої розвідки попереджає, що кульмінація кампанії запланована на останні дні обмінів (попередньо, 20 червня).

Фінальною частиною цього має стати навмисне вкидання в ЗМІ викривлених (неправдивих) списків нібито ідентифікованих росіянами загиблих українських військових і цивільних. У такий спосіб Росія сподівається спровокувати паніку серед українського населення,

– йдеться у заяві розвідки.