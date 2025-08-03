Росія готує нові фейки про Україну: у РНБО розкрили задум ворога
- Росія готує нові фейки, щоб звинуватити Україну у відмові проводити обміни полоненими за принципом "всіх на всіх".
- Окупанти хочуть створити враження, що нібито українська сторона відмовляється "приймати своїх".
Окупанти продовжують поширювати брехню у мережі, аби дискредитувати українську владу. Росіяни створюють фейки навколо ситуації з обмінами полоненими.
3 серпня президент Зеленський повідомив, що під час зустрічі у Стамбулі 23 липня сторони домовилися про обмін ще 1200 полоненими, передає 24 Канал.
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Які провокації щодо обмінів полоненими готує Росія?
У РНБО попередили, що росіяни готують нову ІПСО проти України. Вони хочуть показати, що українська сторона нібито відмовляється проводити обміни за принципом "всіх на всіх", а робить це лише з "обраними» полоненими.
У такий спосіб ворог прагне маніпулювати процесом обмінів, а також перекидати відповідальність за небажання проводити процес прозоро.
Раніше окупанти вже поширили фейк про те, що Україна нібито відмовляється приймати близько 90 своїх громадян – військовополонених та колишніх в'язнів – на пункті пропуску "Верхній Ларс" у Грузії.
Втім, насправді з початку вторгнення росіяни незаконно вивозили засуджених із тимчасово окупованих територій. Коли строк покарання у цих людей закінчився, їх відпустили з довідками на руках, які не є документами для перетину кордону.
Рішення про в'їзд ухвалює грузинська сторона. Українське консульство у Тбілісі видає ноти, які підтверджують готовність оформити посвідчення на повернення в Україну. Але таке посвідчення можуть отримати лише ті, чиє громадянство підтверджено,
– пояснили у РНБО.
У відомстві додали, що усі громадяни України, які мають підтверджуючі документи, отримують допомогу і повертаються додому.