Повернення з полону українських захисників: СБУ показала ексклюзивні кадри

Україні вдалося повернути з полону ще 50 своїх захисників. Черговий обмін полоненими між Україною і Росією відбувся у неділю, 8 січня.

Повернення українських воїнів – це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Україна повернула 33 офіцерів

У СБУ показали ексклюзивні кадри повернення українських захисників додому. "Життя кожного українця – найвища цінність", – наголосили в СБУ.

Кадри повернення українських захисників додому: відео

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими інформує, що попереду в наших воїнів реабілітація та реінтеграція, отримання речей першої необхідності, лікування. У штабі теж показали відео повернення наших воїнів.

Повернення українських воїнів: відео

Кого повернула Україна

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про повернення 33 офіцерів та 17 рядових і сержантів. Україні вдалося повернути хлопців із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО.

"Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої", – прокоментував обмін полоненими Андрій Єрмак.

Під час повернення додому наші воїни заспівали гімн України.

Як українські воїни співали гімн: відео

Напередодні Нового Року з російського полону також повернулися 140 українців. Серед них є 132 чоловіки та 8 жінок. З полону звільнили 22 українських офіцерів, 118 сержантів та солдата.

Серед звільнених є захисники Маріуполя, острова Зміїний та Бахмутського напрямку. Загалом перед Новим роком з російського полону було звільнено 82 бійці ЗСУ, 15 з ТрО, 22 із НГУ, 11 з ВМС.