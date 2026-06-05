Сльози на очах та перші слова на рідній землі: щемливі кадри повернення захисників з полону

Україна провела черговий обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися 185 військовослужбовців і один цивільний. Серед звільнених – захисники Маріуполя, "Азовсталі" та різних напрямків фронту, які перебували в полоні з 2022 року.

24 Канал зібрав щемливі кадри з обміну полоненими, який відбувся 5 червня.

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Що відомо про обмін полоненими?

Серед звільнених з полону – військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Вони мають звання рядових, сержантів та офіцерів і брали участь у боях на різних напрямках фронту.

Україна змогла повернути з російського полону 185 захисників / Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Зокрема, серед тих, хто повернувся, є оборонці Маріуполя та заводу "Азовсталь". Також серед звільнених – військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Частина звільнених перебувала в російському полоні з 2022 року, тобто понад два роки. Їхнє повернення стало можливим у межах чергового етапу обміну між Україною та Росією.

В Україну повернулися захисники, які перебували в російському полоні: дивіться відео

Вік звільнених українських захисників коливається від 27 до 62 років. Для 15 із них цей червень стане особливим не лише через повернення додому, а й тому, що вони зможуть уперше за тривалий час відсвяткувати свій день народження поруч із рідними та близькими.

Повернення полонених з російського полону: дивіться відео

Нагадаємо, наприкінці травня повідомлялося про підготовку нового великого обміну полоненими у форматі "1000 на 1000", у межах якого, за тодішніми даними, Україна може повернути різні категорії громадян із російського полону.

Перший етап обміну відбувся 15 травня, коли з російського полону вдалося повернути 205 українців.