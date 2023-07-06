Україна повернула додому двох дітей і 45 полонених захисників: ексклюзивне відео СБУ

6 липня додому повернулися 45 полонених українських воїнів та двоє депортованих з тимчасово окупованих територій дітей. СБУ показала ексклюзивні кадри з повернення українців додому.

На кадрах видно як і перші емоції дітей після зустрічі з матір'ю, так і воїнів, які з полону повернулися до України. Опубліковані кадри нікого не залишають байдужим.

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Емоції повернених українців

10-річна Варвара та 6-річний Ренат, яких росіяни депортували з тимчасово окупованої території, 1,5 року не бачили своєї матері. Відео зустрічі дітей з мамою вже стало вірусним у мережі та розчулило українців.

Крім того, на кадрах СБУ видно перші емоції полонених, які повернулися. Схудлі та виснажені, але нескорені українські воїни не приховували своїх емоцій. Дехто всім тілом припадав до рідної землі.

Ексклюзивні кадри з обміну полоненими: дивіться відео

В СБУ наголосили, що продовжують робити все для того, аби повернути додому всіх полонених та депортованих українців.

Кого повернули в межах обміну

Серед 45 повернених українців, 1 офіцер та 42 солдати й сержанти. Зокрема, повернулися і поранені захисники – воїни Донецького, Бахмутського, Запорізького та Харківського напрямків. Серед повернених є захисники "Азовсталі". Наймолодшому з полонених – 21 рік.

Загалом вдалося повернути:

20 воїнів ЗСУ, з яких 10 – бійці ТРО;

10 бійців Нацгвардії;

4 прикордонників;

1 моряка;

2 цивільних – працівника "Азовсталі" та активіста з Херсона.

Двоє з повернених військовослужбовців вважалися зниклими безвісти.

Це вже 47-ий обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Додому повернулися 2 576 українців.