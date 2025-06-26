Кожен повернутий захисник проходитиме тривалу реабілітацію, – Юсов про новий етап обміну

Україна та Росія 26 червня провели новий етап обміну військовополоненими. Кожен захисник, який повернувся на батьківщину, буде проходити тривалу реабілітацію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника глави Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в етері національного маратону.

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Що розповів Юсов про реабілітацію захисників після полону

Андрій Юсов зазначив, що 26 червня вдалося повернути чергову групу наших захисників. Це був черговий етап домовленостей, які досягнули на переговорах у Стамбулі, за формулою "всі на всіх". Мовиться про всіх важкохворих, важкопоранених і молодих захисники, які мають повернутися додому.

Сьогодні представники всіх 3 груп присутні на обміні. Власне, щойно він завершився і карети швидкої допомоги та автобуси прямують зараз до місця надання першої необхідної медичної допомоги. Вже чекають лікарі, представники підрозділів, родичі звільнених з полону,

– зауважив заступник глави Коордштабу.

Юсов підкреслив, що обмін стався у символічний день сьогодні – Міжнародний день підтримки жертв катувань. Це те, з чим Україна стикається сьогодні.

Посадовець наголосив, що в кожного військовополоненого своя героїчна історія.

"Кожен сьогодні вже вдома, зв'язується зараз з рідними, і буде проходити тривалий процес реабілітації, повернення і допомоги: і медичної, і психологічної. Повернутися має не тільки тіло додому, але й ментально та духовно захисники мають повернутися", – наголосив Андрій Юсов.

Заступник Координаційного штабу запевнив, що така допомога буде надана, і робота щодо підготовки наступних етапів уже триває.