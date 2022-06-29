Дуже багато важкопоранених і лежачих, - ГУР про оборонців "Азовсталі", які повертаються додому

Україні вдалося здійснити найбільший обмін полоненими з часу повномасштабного вторгнення Росії. Серед тих, хто повернувся додому, є багато героїчних захисників "Азовсталі".

Понад 2,5 тисячі героїчних захисників "Азовсталі" перебувають у російському полоні. Україні вдалося здійснити масштабний обмін, завдяки якому 95 з них опинилися на рідній землі.

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Що відомо про стан звільнених оборонців "Азовсталі"

Як повідомив представник української розвідки Андрій Юсов, серед звільнених українських воїнів дуже багато важко поранених. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

За його словами, поранення наші бійці отримали внаслідок артилерійських обстрілів, кульових поранень, багато бійців з ампутованими кінцівками.

Багато людей у важкому стані, багато лежачих, але їх звільнення – це дуже добра новина. Люди повернулися на Батьківщину та чують поруч голоси рідних людей,

– сказав Юсов.

Він додав, що досягнути успіху вдалося навіть попри велику кількість інформаційних вкидів, які росіяни проводили навіть перед самим звільненням героїв. Юсов додав, що активна робота у цьому напрямку буде продовжуватися, щоб кожен українець, який перебуває у полоні росіян, повернувся додому.

Тривалого спілкування зі звільненими полоненими ще не було, їх передали "швидким" для передислокації у місця подальшого лікування та реабілітації. Втім, у наших героїв обов'язково запитають і про умови у тримання, й про тиск, який на них чинили російські окупанти.

Обмін полоненими: що відомо

Україна та Росія здійснили найбільший обмін полоненими від 24 лютого, коли окупанти почали повномасштабну війну. 144 українських військових повернулися додому. 95 з них – героїчні оборонці "Азовсталі", також вже в Україні 43 бійців з полку, яким керував Денис Прокопенко.

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