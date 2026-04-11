"Я витримаю, ти тільки чекай": матір звільненого бійця емоційно розповіла про полон сина

Під час нового обміну 11 квітня до України повернули 175 військовослужбовців. Серед них – Євген, якого з нетерпінням чекала матір.

Про поневолення сина знала мало, проте отримала від нього два щемкі листи. Детальніше про емоційну історію розповіла ведуча 24 Каналу Софія Трощук, яка побувала на обміні військовополонених.

"Провів день народження у Донецькій колонії"

Матір військового Євгена знала, що син потрапив у полон. Він воював на Донецькому напрямку, а коли його забрали росіяни – телефон увімкнувся, тож жінка жодної миті не сумнівалась: син живий, але в неволі.

Євген родом з Черкащини, на війну пішов добровольцем у 22 роки, та свій день народження вже був змушений провести у Донецькій колонії.

Він нього прийшло два листи. В останньому він написав мені: "Мамо, я витримаю, ти тільки чекай" і все. Більше я нічого не знала,

– поділилась важкими спогадами матір Євгена.

На щастя, сина таки вдалося повернути з полону. Однак, запевнила жінка, "свою бригаду" вона не залишить. Їздитиме на обміни з іншими жінками, які чекають на повернення своїх рідних, адже це тепер – її родина.

Повернення сина стало справжнім емоційним потрясінням для жінки.

"Це моя кров, я ним жила. Я його рано народила – у 19 років, ми дихали разом. Просто він сказав, що мусить йти воювати, має там бути", – додала жінка.

