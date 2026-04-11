Ледь впізнала: жінка вперше з 24 лютого побачила чоловіка після полону – зворушливі кадри

В Україну повернулося 175 військових, які довгий час пробули у російському полоні. Оборонців зустрічали рідні, і їхні зустрічі були вкрай емоційними.

Зокрема, пані Катерина встигла обійняти свого чоловіка, яка не бачила його ще з початку великої війни. Детальніше про щемку зустріч розповіла ведуча 24 Каналу Софія Трощук, яка побувала на обміні військовополоненими.

Чекала чоловіка з 22 лютого 2024 року

Пані Катерина не бачила свого чоловіка Сергій з 24 лютого 2022 року. Початок повномасштабного вторгнення вони разом зустріли у Бердянську, а вже увечері чоловік разом зі своїм загоном поїхав на захист Маріуполя.

З 27 лютого Бердянськ захопили росіяни, і певний час пані Катерина перебувала під окупацією. На щастя, жінці вдалося виїхати.

На обміни військовополоненими пані Катерина приїжджає не вперше: зустрічала інших захисників, які пройшли жахи російського ув'язнення. Але цього разу, каже, пощастило і їй. Вперше за 4 роки свого чоловіка пані Катерина побачила по відеозв'язку під час його повернення в Україну.

Спочатку я взагалі не зрозуміла, що це мій чоловік – він змінився, дуже схуд. Якщо раніше важив близько ста кілограмів, останній раз, рік тому, мені повідомили, що він важив 75. Але на відео він був балакучим, сказав, що кохає мене, що скоро повернеться,

– розповіла пані Катерина.

Емоції пані Катерини, коли вона побачила свого чоловіка через скло автобуса – важко передати.

Як зустрічали військових після полону: щемке відео

"Я його побачила в автобусі і він мене, а потім він вийшов, я обійняла його, поцілувала. У нас була секунда, але він знає, що я його дочекалась. Казав, що все добре, що кохає мене і що скоро ми побачимося ще", – ділиться щирими емоціями пані Катерина.

Щасливу звістку жінка розповіла і сину – той залишився вдома з котом та собакою. Пані Катерина жартує, що на її чоловіка вдома чекає уже троє дітей.

