З полону – додому: унікальні кадри повернення захисників
11 квітня, 15:56
З полону – додому: унікальні кадри повернення захисників

Дарія Черниш
Основні тези
  • 11 квітня в Україну повернулись 182 полонені, більшість з яких утримувалися в російському полоні з початку повномасштабного вторгнення.
  • Кадри їхнього повернення показав президент Зеленський.

Черговий обмін полоненими відбувся 11 квітня. В Україну повернулись 182 бранці, більшість з яких ворог утримував у полоні 4 роки.

Кадри прибуття воїнів та цивільних назад додому оприлюднив президент Володимир Зеленський.

Українці повертаються з полону

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, 11 квітня вдалось повернути 175 українських Героїв та 7 цивільних. Багатьох з них росіяни полонили в перші дні повномасштабного вторгнення.

Україні вдалось повернути бійців кількох структур Сил оборони, що мужньо захищали державу на різних напрямках, зокрема у Маріуполі.

Що відомо про останній обмін полоненими?

  • У Координаційному штабі проінформували, що з полону напередодні Великодня звільнено, зокрема, представників ВМС ЗСУ, Сухопутних військ, ТрО, Нацгвардії, Сил безпілотних систем.

  • Зазначається, що наймолодшому звільненому всього 22 роки, а найстаршому – 63 роки. Також серед тих, кого повернули, 25 офіцерів і цивільні. Останні потрапили у полон переважно на Київщині у 2022 році.

  • Українська сторона подякувала США та ОАЕ за сприяння в організації. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов анонсував, що більше добрих новин буде найближчим часом.