Незабутня реакція звільнених з полону захисників на операцію у Курській області: відео

14 вересня до України з російського полону повернулися ще 103 захисники. Чимало з них перебували у неволі з перших днів повномасштабного вторгнення. На відео потрапила реакція звільнених воїнів на останні новини з фронту.

Подружжя фотографів Влада і Костянтин Ліберови, які знімали повернення українців додому, розповіли захисникам про наступ у Курській області.

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Неймовірні емоції воїнів

Ліберови поділилися з колишніми бранцями новинами із фронту. Зокрема, повідомили, що і Херсон, і Запоріжжя залишаються під контролем України.

– Ми захопили частину Курської області, – повідомляє Влада Ліберова.

– Ого!, – безпосередньо реагує воїн.

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Один зі звільнених військових пригадав, що насправді частина Курської області є історичною землею українців, зокрема місто Суджа, яку взяли під контроль ЗСУ.

Нагадаємо, що 57-ий обмін полоненими розпочався ще 13 вересня. У його рамках у п'ятницю додому повернулися 49 українців – військові і цивільні. Зокрема, вперше були звільнені 15 "азовців".

14 вересня було повернуто 103 захисники. Серед них – 38 нацгвардійців. Вдалося повернути 28 воїнів ЗСУ: серед них двоє зі спецпідрозділу "Кракен", двоє – з Міжнародного легіону, троє з Сил спеціальних операцій, один – з Сил територіальної оборони.

На рідну землю їдуть 8 прикордонників, 4 поліціянтів, 21 військовий моряк, 3 представників Державної спеціальної служби транспорту, 1 – Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Також було звільнено 23 "азовців".