Захарова цинічно звинуватила Київ у небажанні обмінювати полонених: в Україні відповіли

Речниця МЗС Росії Марія Захарова зробила чергову брехливу заяву, звинувачуючи Україну у небажанні проводити обмін полоненими. За її словами, Росія готова негайно обміняти 630 українських військовополонених.

Захарова стверджує, що Москва налаштована на конструктивний діалог та зацікавлена у поверненні своїх військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як насправді Росія поводиться з полоненими

Проєкт "Хочу жить" повідомляє, що ці заяви є маніпуляцією. В українських таборах утримуються сотні поранених російських військових, але їхня репатріація затримується самою Росією. На обмінних відео рідко видно поранених солдат РФ, адже їх зазвичай включають до списків в останню чергу.

Дійсно, Росія запропонувала обмін 630 осіб, заявив керівник робочої групи Координаційного штабу Андрій Юсов. Водночас Україна надає пріоритет поверненню тих, хто утримується з початку повномасштабного вторгнення, а також жінок, поранених і тяжко хворих, яких Москва відмовляється обмінювати.

Ми готові до обмінів. Єдиною перешкодою для їх проведення є бездіяльність російської сторони. На жаль, гучні заяви не означають реальне бажання діяти,

– каже Юсов.

Найцинічнішим у цій ситуації є те, що хворих і поранених військовополонених можна було б повернути без обміну, за механізмом репатріації, передбаченим Женевськими конвенціями. Україна виконала свої зобов’язання, створивши змішані медичні комісії ще 2023 року, проте Росія ігнорує цей процес.

Росія також мала б допустити нейтральних лікарів до українських полонених, однак цього не відбувається. Ба більше, українські військові утримуються в суворих умовах, зазнаючи побоїв, голоду та відсутності медичної допомоги, а представникам Червоного Хреста відмовляють у доступі.