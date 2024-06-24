Захисник Зміїного після реабілітації повернувся на випускний сина: щемливі кадри

У мережі показали щемливий момент зустрічі захисника зі Зміїного та його сина. Чоловік довгий час проходив реабілітацію після повернення з полону.

Оборонець України несподівано для сина прийшов на випускний. Хлопець не міг стримати емоцій.

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Зустріч захисника з сином

Морпіх зі Зміїного Володимир Абажер після реабілітації повернувся до рідного міста прямо на випускний вечір до сина. Бережіть один одного, та більше ніколи не розлучайтесь,

– написали захисники Зміїного.

Дивлячись на відео емоційної зустрічі сина та батька неможливо стримати сліз.

Зустріч оборонця Зміїного з сином: дивіться відео

Нагадаємо, що останній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 31 травня 2024 року. Тоді з російського полону повернулися 71 захисників і 4 цивільних осіб. Серед звільнених – рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ та цивільні. Зокрема, у переліку є 19 людей, яких захопили окупанти на острові Зміїний, 10 – оборонців Маріуполя і з "Азовсталі", а також українські військові, які потрапили в полон на різних напрямках.