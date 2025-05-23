Обмін ще не завершився та триває, – джерела

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела.

Дивіться також Трамп заявив, що між Україною та Росією відбувся великий обмін полоненими

Трамп у соцмережі Truth Social заявив, що нібито між Україною та Росією завершився великий обмін полоненими.

Однак наші джерела повідомляють, що ця інформація не відповідає дійсності й він все ще триває.

Нагадаємо, що вчора, 22 травня, представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Україна передала російській стороні список із полоненими на обмін у форматі "1 000 на 1 000". Пізніше речник Кремля Дмітрій Пєсков підтвердив цю інформацію.

Також депутат Державної думи Росії Шамсаїл Саралієв напередодні заявив, що процес обміну "1 000 на 1 000" розділять на декілька днів. Це пов'язано із його масштабністю.