Обмін ще не завершився та триває, – джерела
- Дональд Трамп повідомив, що між Україною та Росією відбувся великий обмін.
- Джерела 24 Каналу спростовують цю інформацію та повідомляють, що обмін все ще продовжується.
Попри заяви президента США Дональда Трампа про те, що між Україною та Росією відбувся великий обмін, він все ще триває.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела.
Дивіться також Трамп заявив, що між Україною та Росією відбувся великий обмін полоненими
Чи завершився великий обмін полоненими
Трамп у соцмережі Truth Social заявив, що нібито між Україною та Росією завершився великий обмін полоненими.
Однак наші джерела повідомляють, що ця інформація не відповідає дійсності й він все ще триває.
Нагадаємо, що вчора, 22 травня, представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Україна передала російській стороні список із полоненими на обмін у форматі "1 000 на 1 000". Пізніше речник Кремля Дмітрій Пєсков підтвердив цю інформацію.
Також депутат Державної думи Росії Шамсаїл Саралієв напередодні заявив, що процес обміну "1 000 на 1 000" розділять на декілька днів. Це пов'язано із його масштабністю.