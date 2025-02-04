У Кремлі розкритикували пропозицію Трампа про обмін допомоги Україні на ресурси

Дональд Трамп висловив зацікавленість в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних ресурсів в обмін на постачання зброї. У Росії цю ідею сприйняли негативно.

Свою думку щодо цього висловив речник російського диктатора Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Як відреагували у Росії

Пєсков назвав "купівлею допомоги" пропозицію президента США Дональда Трампа допомагати Україні в обмін на доступ до рідкоземельних ресурсів.

Якщо називати речі своїми іменами – це пропозиція купувати допомогу. Не продовжувати її надавати на безоплатній основі, а забезпечувати на комерційній,

– заявив речник диктатора.

Найкращим варіантом, на його думку, нібито було б повне припинення допомоги Києву. За його словами, це буцімто посприяло б "закінченню цього конфлікту".

Зауважимо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц також розкритикував ідею американського лідера Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Обґрунтував він це тим, що ухвалити подібний обмін було б "дуже егоїстично та дуже егоцентрично" з боку Вашингтону, оскільки, цими ресурсами Україна могла б фінансувати свою відбудову.