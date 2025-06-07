Обмін тілами загиблих між Україною та Росією перенесли на наступний тиждень, – Коордштаб
- Обмін тілами загиблих між Україною та Росією могли перенести на наступний тиждень після звинувачень країни-агресорки.
- Україна вимагає, щоб обмін пройшов за погодженими списками, заяви Росії про початок репатріації не відповідають дійсності.
Обмін тілами загиблих між Україною та Росією, про який домовилися на останньому раунді переговорів у Стамбулі, перенесли на наступний тиждень. Заяви російських перемовників про початок заходів з репатріації не відповідають дійсності.
Про це повідомляє BBC із посиланням на представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка, передає 24 Канал. Наразі триває підготовка до обміну тяжкохворими та тяжкопораненими, молодими людьми, а також повернення тіл.
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Що відомо про обмін тілами
Напередодні голова російської делегації на переговорах Владімір Мединський звинуватив Україну у зриві процесу – вона нібито "несподівано перенесла на невизначений термін і приймання тіл, і обмін військовополоненими". За словами росіян, група українських перемовників не прибула на місце обміну.
Однак у Координаційному штабі стверджують, що заяви представників держави-агресорки про буцімто початок репатріаційних заходів за результатами домовленостей у Стамбулі не відповідають дійсності.
Будь-які односторонні заяви чи дії з боку представників держави-агресора є черговою маніпуляцією щодо чутливого та важливого питання репатріації тіл наших захисників,
– заявили в Україні.
Про ймовірне перенесення обміну з посиланням на власні джерела пише також "РБК-Україна". Українська сторона вимагає, аби обмін не був "сліпим" і пройшов за погодженими списками.
Тому наша сторона зараз формує списки й вимагає цього від них (росіян – 24 Канал). Обмін ретельно готується, але через маніпуляції з боку Росії він, найімовірніше, буде перенесений,
– розповів співрозмовник для ЗМІ.