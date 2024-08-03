Яскравий приклад, як агенти Росії, яких обміняли, готували підґрунтя до вторгнення у 2022 році

У межах обміну в'язнями між Росією та Заходом до країни-агресорки повернули кілера, шпигунів, хакера тощо. Серед них агент ГУР Павло Рубцов, який видавав себе за іспанського журналіста Пабло Гонсалеса.

Цей російський шпигун під виглядом іспанського журналіста газети Público був в Україні незадовго до повномасштабного вторгнення Росії.

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Російський агент Рубцов був в Україні

2 лютого 2022 року Рубцов зробив фото на заводі "Південмаш" у Дніпрі.

Російський шпигун на "Південмаш" / Скриншот

У ніч з 27 на 28 лютого 2022 року його затримали в Польщі за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Гонсалес (Рубцов) був у оточенні Жанни Нємцової, впроваджений туди російським ГРУ.

Однак, 1 серпня 2024 року ворожий агент повернувся в Росію в результаті обміну.

Коротка довідка. Південний машинобудівний завод – це провідне українське підприємство з виробництва ракетно-космічної техніки й технологій оборонного, наукового та народногосподарського призначення. До речі, у 2022 році окупанти атакували це підприємство.