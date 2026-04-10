Контакти з росіянами є: Буданов сказав, чи можливий обмін полоненими на Великдень

В Україні очікують можливого обміну військовополоненими на Великдень. Перемовини з Росією щодо цього питання тривають.

Про це у спільному інтерв'ю кореспондентам Укрінформу та Новини.LIVE заявив очільник Офісу Президента Кирило Буданов.

Чи чекати обміну на Великдень?

Буданов зауважив, що наразі з Росією тривають двосторонні контакти. Сторони обговорюють чутливі питання, зокрема й обмін військовополоненими.

Наразі жодних обмінів полоненими не анонсовано, однак, каже генерал, їх проведення можливе як напередодні, так і після свята. Очільник ОП висловив надію, що це все ж таки відбудеться.

Ми сподіваємося. За день до чи за день після, але можна очікувати. Ми всі очікуємо,

– наголосив Буданов.

Важливо! Росія погодилась на ініціативу України щодо припинення вогню на Великдень. Режим тиші зберігатиметься з 16:00 11 квітня й до завершення 12 квітня 2026 року.

