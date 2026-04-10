Контакти з росіянами є: Буданов сказав, чи можливий обмін полоненими на Великдень
- В Україні тривають перемовини з Росією щодо можливого обміну військовополоненими на Великдень.
- Буданов заявив, що обмін може відбутися як напередодні, так і після свята, хоча жодних обмінів поки не анонсовано.
В Україні очікують можливого обміну військовополоненими на Великдень. Перемовини з Росією щодо цього питання тривають.
Про це у спільному інтерв'ю кореспондентам Укрінформу та Новини.LIVE заявив очільник Офісу Президента Кирило Буданов.
Дивіться також В Україну повернули тіла 1000 загиблих військових
Чи чекати обміну на Великдень?
Буданов зауважив, що наразі з Росією тривають двосторонні контакти. Сторони обговорюють чутливі питання, зокрема й обмін військовополоненими.
Наразі жодних обмінів полоненими не анонсовано, однак, каже генерал, їх проведення можливе як напередодні, так і після свята. Очільник ОП висловив надію, що це все ж таки відбудеться.
Ми сподіваємося. За день до чи за день після, але можна очікувати. Ми всі очікуємо,
– наголосив Буданов.
Важливо! Росія погодилась на ініціативу України щодо припинення вогню на Великдень. Режим тиші зберігатиметься з 16:00 11 квітня й до завершення 12 квітня 2026 року.
Які нещодавно обміни провела Україна?
9 квітня після репатріаційних заходів із Росією в Україну повернули тіла 1 000 загиблих українських військовослужбовців.
Раніше подібний обмін відбувся 26 лютого. Тоді також вдалось повернути на батьківщину 1 000 тіл.
Востаннє обміни військовослужбовцями з Росією відбулись 5 та 6 березня. До України повернулись 200 та 300 українських оборонців. Серед них – воїни, що були у неволі рік, та ті, хто у полоні з 2022 року.