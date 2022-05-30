Обмін військовополоненими: Верещук передала повноваження ГУР Міноборони

Ірина Верещук передала Головному управлінню розвідки Міноборони свої повноваження щодо обміну військовополоненими.

Про такі нововведення повідомила сама міністерка з питань реінтеграції окупованих територій.

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За словами Верещук, відповідні реєстри вже створили, організаційні питання відпрацювали, а комунікаційні канали налагодили.

Надалі обміни військовополоненими – це спільна робота ГУР та СБУ. Мінреінтеграції залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями,

– додала вона.

Причини такого кроку Ірина Верещук не назвала.

Українці в полоні Росії

Про те, скільки українців перебувають у російському полоні, достеменно невідомо. Адже туди потрапляють військовослужбовці під час боїв з російськими окупантами. Також у полоні перебувають і мирні мешканці з окупованих територій, які мають проукраїнські погляди.

Загарбники також відзначилися і викраденням представників влади окупованих міст, схиляючи їх до співпраці.

Також у російський полон потрапляють і українці, які намагаються виїхати із захоплених міст. Їх всіх відправляють у так звані "фільтраційні" табори, і кого вважають неблагонадійними – беруть у полон. Решту ж вивозять на територію Росії, де зафіксовані випадки, коли в людей забирають документи та забороняють покидати цей регіон.

Загалом Україна та Росія провели десять обмінів полоненими, завдяки яким додому повернулося майже чотири сотні українців.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що обмін полоненими є одним із найгостріших гуманітарних питань для України. Як і пошук та встановлення місцеперебування незаконно депортованих країною-агресором українців.

"Ви знаєте, декілька тисяч наших людей перебувають у полоні після заблокованого Маріуполя, "Азовсталі". Крім того, з Донбасу були люди. Вони сьогодні в полоні. Це абсолютно відважні люди, я їм вдячний безмірно. Вони зробили велику роботу. Впевнений, героїчну, історичну. Ми маємо їх обміняти", – наголосив Володимир Зеленський.

Це варте вашої уваги – на Сумщині відбувся перший обмін полоненими: як це було – дивіться у відео