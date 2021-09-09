Обмінялися звинуваченнями: Тищенко та Лерос прокоментували свою сутичку в Раді

Перший тиждень роботи Верховної Ради після літніх канікул не минув без конфліктів. 9 вересня Микола Тищенко виштовхав з-за парламентської трибуни Гео Лероса.

Інцидент стався в момент, коли Лерос критикував діяльність Офісу Президента. Журналісти 24 каналу з'ясували, що про суперечку думають сторони конфлікту.

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Тищенко звинуватив Лероса у брехні

Нардеп від "Слуги народу" назвав Гео Лероса "патологічним брехуном і зрадником". На думку Тищенка, Лерос нахабно брехав з трибуни, а весь його виступ був "не на тему".

Це типовий приклад зрадника. Він зрадив ідеали своєї команди, президента. Коли ми виходимо до трибуни, ми зобов'язані говорити на певну тему. Я вважаю, що я, як громадянин, зробив все правильно. Я не дав можливості ображати нашого президента з трибуни,

– пояснив свої дії Тищенко.

У фейсбуці нардеп також додав, що дії Лероса були досить передбачуваними.

"Після того, як в парламенті почали обговорювати корупцію та неефективне управління в Укрзалізниці, зрадник просто вирішив перевести тему. І не придумав нічого кращого, як ображати президента – ту людину, в чиїй команді він взагалі потрапив до парламенту", – поскаржився Микола Тищенко.

Тищенко завершив свій пост словами: "Нікому не дозволю ображати нашого президента і моїх побратимів по парламенту".

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Лерос поскаржився на утиски свободи слова

Колишній "слуга" Лерос підкреслив, що його промова з трибуни парламенту була правдивою. А дії Тищенка, на переконання нардепа, показують те, як дії Зеленський та Єрмак щодо своїх виборців. У цьому контексті Лерос поскаржився на нівелювання державних інституцій та утиски свободи слова.

Медіям роздаються вказівки, кого можна критикувати, а кого – ні. Парламент – це місце дискусій та показник свободи слова,

– лаконічно зазначив нардеп.

Лерос висунув звинувачення: дивіться відео

Яке покарання світить нардепам

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що і заступник голови фракції Микола Тищенко, і позафракційний народний депутат Гео Лерос мають бути покарані.

Реакція Тищенка та Лероса

Згідно з регламентом парламенту, їм загрожує до п'яти днів відсторонення від участі в пленарних засіданнях.

Гео Лерос пояснив, що можуть відсторонити від посади на кілька днів і він "готовий до будь-яких дій".

Після виключення з фракції на мене постійно йде пресинг. Тому мене не бентежить, що на кілька днів мене можуть відсторонити від роботи Верховної Ради,

– пояснив Лерос.

Тищенко заявив, що поважає правила. І, якщо за регламентом це – відсторонення – буде правильно, то він "прийме це із гідністю".

Додамо, що штовханина між Тищенко та Леросом сталася, коли останній критикував діяльність Офісу Президента. Позафракційного нардепа підтримали депутати з різних фракцій парламенту. Пізніше він все-таки завершив свій виступ.