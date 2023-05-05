На сторінках WSJ розповіли про оборону "Азовсталі" й розвіяли міфи про "Азов"

У день, коли "Азову" вже 9 років, американське видання розповіло про оборону "Азовсталі" та спростувало міфи про "Азов". Боротьбу цих бійців видання порівняло з облогою Масади.

Видання зауважує, що багато американців та європейців можуть вірити в путінську пропаганду. Проте журналісти пояснюють, до яких думок варто дослухатись, дізнаючись про "Азов".

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Що видання пояснює про "Азов"

Мало хто намагається прислухатися до дослідників, таких як В'ячеслав Лихачов, які показали, що з 2015 року підрозділ позбавився будь-яких сумнівних елементів, які могли б потурати ультраправим у перші роки його існування,

– пише видання.

Окрім того, журналісти пригадують зустріч із захисником "Азовсталі" Іллею Самойленком. Зокрема, видання зауважує, що бійці перебували в десятках метрів під землею, у них закінчувалась їжа та боєприпаси. Окрім цього, без струму залишились холодильні камери, де зберігали тіла загиблих Героїв.

Видання пригадує слова Самойленка про те, що ані він, ані його побратими не сумнівались, що вони загинуть. Проте вони вірили, що краще померти стоячи, ніж жити на колінах. Видання також пригадує слова військового: "Якби їхня смерть могла уповільнити просування російських військ, вона не була б марною".

Журналісти зауважують, що бійці "Азову" черпали натхнення в одній із найлегендарніших битв юдаїзму та демонстрували хоробрість у ній. Мовиться про облогу Масади, давньої фортеці на майже прямовисній скелі Юдейської пустелі, коли римські легіони взяли в оточення сотні єврейських солдатів. Останні закріпились на скелі. Врешті євреї вчинили масове самогубство, проте не здались ворогу.

Видання порівнює Масаду з "Азовсталлю". Щоправда, українці були під землею, а євреї – у фортеці, яку з усіх сторін оточують стрімкі високі скелі. Тоді у Маріуполі бійці підкорились наказу.

Журналісти пригадують слова Самойленка, що це був такий же героїзм. Адже це була та сама гірка радість від думки, що акт опору завдав ворогові стратегічної поразки.

Українські захисники мужньо боронили "Азовсталь" майже три місяці та отримали наказ припинити оборону міста та зберегти життя бійців. Наразі Україна намагається повернути додому всіх Героїв, які перебувають в полоні ворога.