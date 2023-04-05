Росіяни відмовилися від оточення Бахмута: полковник ЗСУ сказав, чому змінили тактику
Окупаційні війська змінили тактику біля Бахмута. Вони відмовились від оточення міста, бо ЗСУ майстерно його обороняють.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан. ЗСУ ефективно знищують ворога в Бахмуті, зокрема, снайперські пари ліквідовують окупантів.
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Бахмут не оточити "малими кліщами"
Світан зазначив, що Бахмут не можна оточити "малими кліщами". Це було б можливо лише "великими", але сил і засобів для цього в росіян немає. Зокрема, ЗСУ проводять контратаки й ефективно знищують окупантів. Нині частина міста, там, де приватний сектор, зайнята росіянами, але багатоповерхівки контролюють наші війська.
Знищити висотки вони не можуть, у них не вистачає сил. Воювати ж у забудовах, де є висотні будівлі, наступати дуже незручно. Такі позиції вигідніші для оборони. Будь-який наступ одразу ж помітний. До того ж наступати без техніки дуже важко,
– зауважив військовий експерт.
Техніка не може рухатись забудованими кварталами, адже це прекрасна ціль для будь-якого солдата з ПТУР. Так само ефективно знищувати можна й живу силу. Крім того, у Бахмуті працюють наші ССО, які навчені саме для того, аби воювати в міських умовах.
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Артилерія й авіація росіянам не допомагає
Також, контактний бій, що відбувається в Бахмуті, доволі вигідний ЗСУ. Росіяни не отримують підтримки від авіації й артилерії, адже так можна зачепити своїх. Наші ж війська – професіонали в питанні міських боїв, а в росіян – "жовторотики", бо професійну армію ЗСУ знищили ще фактично в Маріуполі, Лисичанську й Сєвєродонецьку.
"Зрівняти місто з землею, як Мар'їнку, росіяни не можуть, бо в них навіть снарядів не вистачає. Тому кидають живу силу, до того ж тепер не лише ПВК Пригожина, а й лінійні російські частини. Єдина тактика, яка в них лишилась – шляхом великих втрат, намагатись витіснити наші війська", – наголосив полковник ЗСУ.
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