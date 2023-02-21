Оборона міста ввійде у підручники: яка ситуація у Бахмуті

Російські окупанти більше пів року не залишають спроб захопити Бахмут на Донеччині. У місті дуже складна ситуація. Ворог намагається оточити місто, але ЗСУ дають відсіч та успішно продовжують оборону.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, важка та динамічна робота українських військових зберігає Бахмут.

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Росіяни намагаються оточити Бахмут

Крамаров зазначив, що ситуація у Бахмуті вкрай складна. Росія постійно атакує місто та використовує для цього велику кількість артилерії, авіації та живої сили. У такий спосіб окупанти хочуть оточити місто.

Як стверджує військовий експерт, за тиждень росіяни просуваються приблизно на кілометр. Але ЗСУ влучають у ворожі позиції та виштовхують загарбників туди, звідки вони починали тиждень тому.

"Це дуже важка та динамічна робота як нашого командування, так і збройних сил, які зараз там сконцентровані. Дуже велику мобільність демонструють наші ЗСУ. Тому ми зберігаємо місто Бахмут", – переконаний він.

Андрій Крамаров наголосив, що Україна продовжить оборону міста та не віддасть його росіянам.

Я думаю, що після цієї війни оборона Бахмута ввійде у всі історичні підручники,

– додав військовий експерт.

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