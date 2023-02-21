Оборона міста ввійде у підручники: яка ситуація у Бахмуті

21 лютого 2023, 19:53
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Російські окупанти більше пів року не залишають спроб захопити Бахмут на Донеччині. У місті дуже складна ситуація. Ворог намагається оточити місто, але ЗСУ дають відсіч та успішно продовжують оборону.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, важка та динамічна робота українських військових зберігає Бахмут.

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Росіяни намагаються оточити Бахмут

Крамаров зазначив, що ситуація у Бахмуті вкрай складна. Росія постійно атакує місто та використовує для цього велику кількість артилерії, авіації та живої сили. У такий спосіб окупанти хочуть оточити місто.

Як стверджує військовий експерт, за тиждень росіяни просуваються приблизно на кілометр. Але ЗСУ влучають у ворожі позиції та виштовхують загарбників туди, звідки вони починали тиждень тому.

"Це дуже важка та динамічна робота як нашого командування, так і збройних сил, які зараз там сконцентровані. Дуже велику мобільність демонструють наші ЗСУ. Тому ми зберігаємо місто Бахмут", – переконаний він.

Андрій Крамаров наголосив, що Україна продовжить оборону міста та не віддасть його росіянам.

Я думаю, що після цієї війни оборона Бахмута ввійде у всі історичні підручники,
– додав військовий експерт.

Крамаров про ситуацію у Бахмуті: дивіться відео

Яка ситуація на фронті: останні новини

  • За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка на Луганщині та Васюківка, Берхівка, Бахмут, Василівка, Новобахмутівка, Водяне, Невельське та Мар'їнка на Донеччині.
  • Найважчою залишається ситуація на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар'їнки. Саме там загарбники намагаються наступати найінтенсивніше, проте Збройним Силам вдається ефективно відбивати атаки.
  • Загальні бойові втрати Росії станом на 363 день повномасштабного вторгнення складають 144 440 військових. Також лише за минулу добу на брухт вдалося перетворити 10 танків, 9 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 5 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 автомобіль, а також 1 одиницю спецтехніки.

Автор: Олександра Садова