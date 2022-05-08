Оборона Ірпеня: мер міста розповів про вирішальний контрнаступ

Місто Ірпінь на Київщині стало ще одним, де росіяни чинили свої жахливі звірства проти мирних українців. У березні воно було окупованим, а згодом ЗСУ прогнали російських загарбників.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у інтерв'ю 24 каналу пригадав події тих днів. За його словами, останні три дні для наших захисників було пекло.

До теми Через той міст перейшло майже 40 тисяч людей, – мер Ірпеня про евакуацію з міста

Навіть порівняли з Донецьким аеропортом. Але всі "зібралися в кулак" і сказали, "або сьогодні ми їх тут розіб’ємо і підемо в бій або ми втратимо місто,

– каже мер.

За його словами, росіяни ще йшли в наступ під кінець аж з 3 напрямків. З двох їх потужно стримувала українська армія. З третього зайшли танками, бронетехнікою та великою кількістю живої сили.

Великі втрати й контрнаступ

Олександр Маркушин визнав, що великі втрати були серед наших воїнів та серед ворогів. Але ті зупинились таки через понищену техніку. Чекали підкріплення, яке зрештою відрізала наша артилерія.

Ірпінь / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

Контрнаступ був дуже авантюрною ідеєю, бо і сили були нерівні й вони від нас не очікували цього. Але ми наважились і на всіх трьох напрямках їх повністю розгромили. Вони просто тікали, залишаючи техніку. Це було дуже правильне рішення керівництва Збройних Сил України,

– сказав він.

Зверніть увагу! Ірпінь звільнили 28 березня. 1 квітня стало відомо про звільнення від окупантів Бучі та Гостомеля. Під вечір того ж дня ЗСУ відновили контроль над Демидовом, Димером, Іванковом, що потерпали від окупантів з перших днів війни.

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Місто потрохи оговтується після окупації та тих звірств, які довелося пережити від російських окупантів за цей час. Зокрема, 7 травня запустили залізничну переправу через річку Ірпінь. Тепер місцеві жителі мають змогу без перешкод доїхати до Києва. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак, який був на запуску, зауважив, що інфраструктуру деокупованої Київської області відновлюють.

У місті все ще знаходять небезпечні знахідки, Наприклад, нацгвардійці нещодавно виявили в Ірпені розтяжки. Вони лежали в парку неподалік лікарні. Їх було аж 3 штуки. Загалом активна робота з розмінування деокупованої Київщини триває досі.

Розповідала про злочини російських окупантів у Ірпені проти мирних людей генпрокурорка Ірина Венедіктова. Адже їх розслідування триває. Цинізму та безжальності росіян не було меж і немає пояснення чи виправдання. Служба безпеки України вже встановила особи майже 900 російських окупантів, які чинили жахливі злочини на Київщині. Щодо причетності у злочинах ведеться перевірка 2,5 тисячі російських військових, які базувалися у Київській області.

Більше про ситуацію в Ірпені у інтерв'ю з міським головою: дивіться відео