"Має відбуватися по всій Україні": у НГУ розповіли деталі про кругову оборону міст на Харківщині

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області триває будівництво фортифікаційних споруд. Йшлося про укріплення кругової оборони міст Ізюм і Балаклія.

Цю інформацію прокоментував офіцер бригади "Рубіж" Нацгвардії України Володимир Черняк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни встигають підходити впритул до позицій, – у Третій штурмовій про загрозу для Куп'янська

"Підготовка до оборони має відбуватися по всій Україні"

Володимир Черняк зауважив, що загроза наступу сприймається серйозно.

"Місцева влада серйозно сприймає загрозу з боку Росії. Це дуже серйозна заява", – сказав він.

При цьому також додав, що вона дуже обнадійлива.

Якщо влада на місцях розуміє про необхідність підготовки міст до оборони, це дуже важливо. Ніхто не каже, що вже завтра росіяни будуть біля цих міст, можливо, вони навіть туди не дійдуть,

– наголосив Черняк.

Він впевнений, що на Харківщині будуть зводитися адекватні лінії оборони та будуть вжиті усі можливі заходи безпеки для того, щоб максимально убезпечити ці міста та підготувати позиції.

"Це має відбуватися по всій Україні… Зайва безпека ніколи не завадить, бо ми воюємо проти Росії", – підсумував офіцер бригади "Рубіж".

Нагадаємо, що очільник Харківщини Синєгубов розповів, що будівництво фортифікацій планове. Їх повністю контролюють українські військові.