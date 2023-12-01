Оборона Кримського мосту зазнала пошкоджень: шторм у Чорному морі зруйнував захисні баржі

У Чорному морі вирувала негода, яка певною мірою зруйнувала оборону Кримського мосту. Вочевидь, навіть природа розуміє, що цій конструкції там не місце.

Оборона Керченського мосту сильно постраждала внаслідок шторму. Більшість барж перед ним з боку Чорного моря змило чи затопило.

Дивіться також Що залишилося від бонових загорож на вході до Севастопольської бухти: дані супутників

Захисні споруди зазнали пошкоджень

1 грудня у мережі з'явились супутникові зображення Кримського мосту. Згідно з ними захисні споруди Керченського мосту станом на 28 листопада 2023 року зазнали досить значних пошкоджень.



Оборона Кримського мосту постраждала / Супутникові знімки

Пошкодження, яких зазнала оборона Керченського мосту:

3 баржі повністю затоплені / 1 частково затоплені.

2 баржі повністю змиті водою.

1 баржа на плаву, але ні до чого не пришвартована.

Інформацію потрібно верифікувати

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у етері телемарафону сказав, що інформацію про пошкодження захисних споруд потрібно верифікувати. За його словами, є підозра, що росіяни прибирали баржі.

Коли інформація щодо цілісності цих споруд буде верифікована, тоді її зможуть надати.

Загалом, після шторму постраждала цивільна інфраструктура. У росіян були серйозні руйнування. Окрім того, були зіткнення суден,

– підсумував речник.

Плетенчук нагадав також, що Керчинська протока – частина акваторії України, яка офіційно є перекритою.

Шторм, якого Крим ще не бачив