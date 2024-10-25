Оборона чи наступ: до чого готуються окупанти на Запоріжжі

Переважна більшість інформації про стан справ на фронті протягом останніх тижнів стосується переважно Сходу України. Тоді як на Півдні росіяни змушені здебільшого оборонятися, не маючи резервів для наступу.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наголосивши на тому, що резерви росіян відчутно вичерпались.

Дивіться також Безупинні атаки ворога, на одному з напрямків – понад 50 штурмів: карта фронту 25 жовтня

Росіяни страждають від браку резервів

Військовий експерт наголосив, що передусім вдалий результат має операція у Курській області, яка скувала там росіян та змусила перекидати додаткові війська з Донбасу. Саме там окупанти й зосередили найбільший контингент.

Всі наявні резерви та найбільш боєздатні підрозділи росіяни використовують на Покровському напрямку, також біля Селидового та Курахового. Тому на Півдні та Запоріжжі хіба оборонятимуться. Наступати на цих напрямках їм нема чим,

– сказав Світан.

Звісно, від планів із захоплення Запоріжжя та Херсонщини, так само як і Луганщини та Донеччини росіяни не відмовляються. Але це не станеться в найближчій перспективі, певен льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі.

"Це в них зафіксовано у Конституції. Тому "малювати" ці плани вони собі будуть і далі. Але спроможностей втілити це в життя наразі не видно", – зауважив військовий експерт.

Також Роман Світан додав, що у разі достатньої кількості озброєння Сили оборони зможуть змусити росіян перекинути ще більше військ на Курщину, таким чином послабивши окупантів на лінії фронту в Україні.