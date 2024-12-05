Росіяни там застрягли: як ЗСУ вдається обороняти Покровськ

Російський диктатор Владімір Путін поставив за ціль захопити Донбас до кінця січня. Хоч росіяни мають успіхи на лінії фронту, вони не можуть їх конвертувати в подальші вдалі кроки. Така ситуація є й в Покровську.

Росіяни фактично застрягли в місті через недостатню кількість сил та правильну тактику оборони ЗСУ. Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, зауваживши, що далі події будуть залежати від кількох факторів.

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Як ЗСУ вдається обороняти Покровськ

Заступник директора зауважив, що ще у квітні цього року аналітики та західні медіа повідомляли про те, що "Покровську залишилось максимум кілька тижнів". Вже весною говорили про те, що місто скоро впаде.

Проте від літа цього року росіянам так і не вдалось критично наблизитись до Покровська.

Поки українські війська ведуть маневрову оборону в районі Курахового, в Покровську українська армія веде позиційну оборону, росіяни там застрягли. Все залежить від якості командування, координації сил, планування та реалізації тактичних дій,

– пояснив Самусь.

За словами заступника директора, росіяни не можуть до Покровська перекинути додаткові резерви, адже у них ще є Курська область та намагання атакувати на різних напрямках в Україні.

Ситуація в Покровську: дивіться на карті

"Покровськ росіяни до січня не візьмуть. Якщо порівнювати, що було весною і зараз, окупанти не виконали не те щоб стратегічне завдання, а оперативне. Усі ділянки, які росіяни захопили, не переросли в якість, фронт не посипався", – підсумував Самусь.

До слова, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів, що у росіян серед проблем є те, що вони намагаються проскочити, куди вдається, а не куди треба. Також їхньою слабкою стороною є бої в містах.