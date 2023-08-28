Може створити труднощі: в ISW розповіли про особливості російської лінії оборони на Півдні

Український військовий розповів ISW про структуру оборони окупантів, яку вдалося подолати ЗСУ та яку ще доведеться пройти. Українці знаходяться біля наступної захисної лінії загарбників.

Раніше Інститут вивчення війни розповідав, що Збройним Силам вдалося подолати найскладнішу ділянку оборони росіян. Проте, ймовірно, території попереду також щільно заміновані.

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Багатошарова оборона росіян

У районі Роботиного існує система взаємопов’язаних російських окопів, бліндажів і обмежених підземних тунелів. Вони дозволяють оперативно переміщувати особовий склад, зброю та боєприпаси з різних тактичних позицій. Перед цими взаємопов’язаними шарами оборонних позицій і між ними по полях простягаються протитанкові рови та мінні поля.

Всі "нерозкопані" території навколо цих підготовлених оборонних позицій сильно заміновані. Російські сили вузько позначили незаміновані шляхи в своїх оборонних шарах, щоб дозволити російським силам досягти вогневих позицій,

– повідомляють в ISW.

Українці наразі знаходяться на відстані удару до наступного оборонного шару росіян. Він складається з масиву протитанкових ровів і перешкод із зубами дракона з російськими бойовими позиціями за ними. Це нагадує попередній рівень оборони. Чи є там пов'язані системи окопів та бліндажів – невідомо.

Росіяни активно перекидають війська з інших напрямків на Південь. Таке рішення окупанти могли прийняти для укріплення оборони. Інститут вивчення війни припускає, що наступні позиції росіян все ж менш захищені ніж ті, які вже пройшли ЗСУ, однак це може бути не так.

Українці продовжують наступ