Питання війська були другорядними: як Захід розбудовує свою безпеку

Зараз Захід робить акцент на обороні. Насамперед Європа вкладається в інфраструктуру, щоб ремонтувати техніку, виготовляти снаряди і так далі. Адже раніше військами займалися значно менше.

За останні 30 років, коли розпався Радянський Союз, на Заході вважали, що більше нема кому протистояти, тому скорочували вкладення у військо. Це 24 Каналу зауважив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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"Зараз вкладаються в інфраструктуру, щоб у будь-який момент можна було взяти зі складів велику кількість снарядів, які вже виготовлені, які вже лежать, та у дуже короткі терміни розігнати наявні потужності. Почали виготовляти стільки боєприпасів, скільки буде потрібно", – сказав він.

Уявлення європейців про війну були іншими

Іван Ступак зазначив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну показало Заходу, що ті догми, у які вони вірили, неправильні. Європейці вважали, що якщо й війна розпочнеться, то буде швидкоплинною, що її можна буде швидко завершити. Тому зараз вони активно інвестують у свою безпеку.

Подивимось на Авдіївку, Бахмут. Сотні тисяч снарядів. Якщо порахувати кількість російських боєприпасів, які впали на захоплені росіянами міста, то це вийдуть тактичні ядерні удари, які були завдані по території України,

– підкреслив ексспівробітник СБУ.