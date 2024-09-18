"Повинні бути готовими діяти першими": як Естонія змінила стратегію на випадок війни з Росією

Естонія оновила свій оборонний план, готуючись до можливого конфлікту з Росією. Про це заявив генерал-майор Вахур Карус.

На тлі російської агресії проти України Естонія переглянула свою оборонну стратегію, відходячи від пасивного очікування до підготовки активних дій. Про це виданню ERR повідомив начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії у свіжому інтерв'ю.

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Нова стратегія оборони Естонії

Генерал-майор Карус наголосив, що війна Росії з Україною змусила багатьох союзників НАТО переосмислити свої оборонні плани.

Тепер Естонія має намір діяти у разі потреби першою, зосереджуючись на захисті своєї території та завданні ударів по ворожих силах.

Ми не можемо просто чекати, поки на нас вдарять молотом. Ми повинні бути здатні зробити деякі речі першими,

– заявив Карус.

За словами генерала, Естонія щоденно активно тренується та практикується, готуючись до оборони країни. Нові потенційні можливості передбачають здатність завдавати ударів по противнику глибоко на його території.

Карус також зазначив, що сьогоднішні плани оборони Естонії повністю інтегровані з планами НАТО. Союзники, такі як Велика Британія та Франція, готові діяти разом з Естонією з перших хвилин можливого конфлікту.

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У Генштабі Естонії погоджуються, що український досвід оборони змінив багато в чому ставлення до війни з Росією. Зокрема, в тому аспекті, що стосується ударів по ворожій державі.

Відомо, що Сили оборони Естонії планують залучити 1,6 мільярда євро на розвиток оборони, зокрема на закупівлю боєприпасів, здатних знищувати ворожу зброю та підрозділи.