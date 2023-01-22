Бєлгород готується: Жданов припустив, чи знадобляться росіянам оборонні споруди

На Бєлгородщині у росіян паніка. Вони будують укріплення та блокпости, готуючись до можливого наступу із України.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, активні дії поки що спостерігаються лише в одній області в Росії.

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Що налякало росіян

Олег Жданов пояснив, що у Курській і Брянській областях наразі спокійно. Натомість у сусідній Бєлгородській енергійно будуються лінії оборони.

Ця істерика, викликана наче тим, що НАТО або Україна разом із НАТО здійснить вторгнення в Росію і повідбирає в них туалети на вулиці, їхні ресурси захопить,

– наголосив він.

За його словами, Росія створює "залізну завісу" на кордоні з Україною.

"Наскільки я зрозумів, саме місто Бєлгород переходить у стан облоги", – розповів військовий експерт.

Він розказав, що росіяни розробили навіть план оборони міста. Тож у Бєлгороді починають все швидко закладати мішками із піску, будувати укріплення, блок-пости. Ситуація сильно нагадує те, що відбувалося в Україні після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

"Але в нас бої були й в Києві, і в інших містах, де ми будували оборонні споруди для того, щоб захищати їх", – підкреслив Жданов.

Проте росіяни натомість почали укріплювати свої будинки.

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Реакція України

Олег Жданов підкреслив, що такі дії росіян викликають змішані емоції.

"У мене особисто це дивує і викликає посмішку. Від кого вони захищаються?" – додав він.

Військовий експерт припустив, що причиною такої паніки є російська пропаганда, яка залякує людей щодо можливого нападу з боку України.

Ні по території Білорусі, ні по території Росії ніяких вогняних ударів Україна не завдає. Від чого ви, росіяни, захищаєтеся взагалі не зрозуміло,

– наголосив він.

За його словами, Україна відкриває вогонь лише по території України, бо це наша законна територія.

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