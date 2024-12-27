Оборонці ліквідували трьох капітанів російської армії: у ГУР розповіли про операцію

Розвідники зранку 27 грудня оприлюднили деталі операції зі знищення ворожих офіцерів. Влучним ударом HIMARS вони не дали завершити окупантам нараду на Запоріжжі.

Що відомо

Як це часто буває, операцію спільно проводили різні підрозділи Сил оборони. До успіху призвели дії бійців Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Сил безпілотних систем ЗСУ та оперативного угруповання військ "Таврія".

Загиблі окупанти на Запоріжжі / Фото ГУР

Розвідники дізналися, коли заплановано зустріч за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил Росії у Запорізькій області. Дані перевірили та підтвердили. Далі воєнні розвідники розробили план операції. До них силами й засобами долучилися ОУВ "Таврія" і тактична група "Тайфун" СБУ.

Одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару з HIMARS, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони. Внаслідок операції ліквідовано троє офіцерів російських окупаційних військ,

– ідеться в повідомленні.

Дивіться відео удару по росіянах на Запоріжжі

В ГУР навели прізвища ліквідованих воєнних злочинців:

Наґорний Дмітрій Олєґовіч, командир 1 батальйону 135-го мотострілецького полку;

Крохмальов Ґріґорій Алєксандровіч, заступник начальника штабу з розвідки, начальник розвідки 135-го мотострілецького полку;

Фомін Юрій Вікторовіч, командир зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази.

Усі загиблі мали звання капітана.

