Оборонці Зміїного та захисники з "Азовсталі": кого повернула Україна з російського полону

Удень 31 травня на українців чекала радісна звістка про обмін полоненими. Додому повернулися 75 захисників і цивільних. 24 Канал зібрав офіційні дані про це.

Деякі з визволених Захисників не чули голоси рідних від початку вторгнення, повідомив Дмитро Лубінець. Людей нагодують, видадуть їм чистий одяг і проведуть медичний огляд. Далі – відновлення документів і банківських карток, а також довгий шлях реабілітації.

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Кого повернули з полону 31 травня

Повертаємо додому 75 наших людей, які були в полоні росіян. Це рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ та цивільні. 19 людей, які потрапили в полон з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і з "Азовсталі", українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках,

– написав Андрій Єрмак.

Він подякував кожному з оборонців за службу, а цивільним – за віру в Україну. І підкреслив: задача держави – повернути всіх.

Обмін полоненими 31 травня 2024 / Фото Коордштабу

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили: близько третини звільнених хворі, мають поранення чи навіть інвалідність.

"Сьогодні до своїх рідних повертаються 75 Захисників та Захисниць, а також цивільні українки. Серед визволених Оборонців – 70 чоловіків і п'ятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність", – мовиться в їхньому повідомленні.

Якщо деталізувати по родах військ, то цього разу визволено з полону:

37 представників Збройних Сил України, зокрема 13 бійців Військово-морських Сил та двоє представників Повітряних Сил;

21 нацгвардійця;

7 оборонців-прикордонників;

6 тероборонців;

та 4 цивільних українок.

Рідну землю побачили 19 Захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також десять Оборонців Маріуполя.

Додому повертаються українці, захоплені в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках.

Це перший обмін з лютого, знову допомогли ОАЕ

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що обмін відбувся після тривалої перерви – вперше з лютого цього року.

Цей обмін полоненими – 52-й із початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі визволити з полону окупантів вдалося вже 3210 Захисників та Захисниць України, написали в Коордштабі.

В процесі брали активну участь Об'єднані Арабські Емірати. Ця країна допомагає нашій державі не вперше саме з обмінами.

"У ворожій неволі перебуває ще багато українських Оборонців та цивільних українців. Попри всі складнощі та протидію держави-агресора Координаційний штаб не припиняє докладати зусиль, аби всі наші люди якнайшвидше повернулися додому", – підсумували в Штабі.

Роль ОАЕ в обмінах полоненими

Раніше ОАЕ брали участь у наймасштабнішому від початку повномасштабного вторгнення обміні полоненими, коли додому повернулися 230 героїв.