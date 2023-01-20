Обов'язки голови Нацполіції тимчасово виконуватиме Іван Вигівський: що про нього відомо

Голова Нацполіції Ігор Клименко 18 січня розпочав виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ України. Наразі замість його Нацполіцію очолить Іван Вигівський.

Рішення з призначеннм Івана Вигівського Кабмін ухвалив 20 січня. Раніше поліцейський був керівником Головного управління Національної поліції у Києві.

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Відомо, що Вигівському 42 роки. Він очолював ГУНП у Києві з з 11 серпня 2021 року. Правоохоронець має звання генерала поліції третього рангу.

Що ще відомо про Вигівського

Поліцейський родом з Житомирської області. Він здобув освіту у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Вигівський працював слідчим до 2015. Після цього очолив Очаківський міськрайонний відділ управління МВС в Миколаївській області.

Крім цього, у 2016 – 2020 роках Вигівський був заступником Головного управління — начальника слідчого управління. З 2020 по 2021 роки обіймав посаду керівника Головного управління національної поліції в Полтавській області.

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Кадрові зміни через катастрофу

Керівництво Міністерства внутрішніх справ загинуло 18 січня в авіакатастрофі в Броварах. Зокрема, мовиться про міністра Дениса Монастирського, заступника Євгенія Єніна, державного секретаря МВС Юрія Лубклвича, заступницю керівника Патронатної служби МВС Тетяну Шутяк, керівника управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Михайла Павлушка.

Того ж дня Кабмін на позачерговому засіданні призначив Ігоря Клименка виконувачем обов'язків очільника Міністерства внутрішніх справ. Він перебуватиме на посаді очільника відомства, поки Верховна Рада не призначить нового міністра.

За словами Клименка, нове керівництво МВС робитиме все, щоб правоохоронці працювали стабільно. Він зазначив, що наразі рано говорити про призначення заступників, оскільки потрібно стабілізувати роботу міністерства.

Ми зробимо все, щоб країна працювала стабільно. Щоб кожен громадянин відчував безпеку. Щоб наша країна відчувала, що ми стоїмо на її захисті, – запевнив Клименко.

Авіакатастрофа у Броварах: коротко