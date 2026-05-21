У Міноборони розповіли про обов'язки українців під час мобілізації
- Міністерство оборони України оприлюднило обов'язки громадян під час мобілізації, зокрема захист Вітчизни та уточнення даних у ТЦК.
- Громадяни повинні носити військові документи, повідомляти про переїзд та приходити в ТЦК для взяття на облік та проходження ВЛК.
На час дії воєнного стану по всій території України триває загальна мобілізація. Міністерство оборони оприлюднило інформацію про права та обов'язки українців в цей період.
Про це повідомили в Міноборони.
Які обов'язки українців під час мобілізації?
У Міноборони наголосили, що головним обов'язком громадянина є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.
Інші обов'язки для громадянина під час дії мобілізації:
- при отриманні повістки прийти у ТЦК та СП для уточнення даних або проходження ВЛК;
- кожного року проходити ВЛК для підтвердження придатності або ж непридатності до служби;
- носити військові документи та показувати їх на прохання поліції, військових ТЦК або ДПСУ;
- повідомляти військкомат про переїзд та зміну проживання протягом 1 тижня.
На виконання правил військовозобов'язаний повинен:
- приходити за викликом у ТЦК для взяття на облік та проходження ВЛК;
- надавати будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно ЗСУ з наступним відшкодуванням від держави;
- повідомляти про зміну персональних даних через електронний кабінет у Резерв+;
- дотримуватися вимог правил військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Останні новини про хід мобілізації в Україні
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував короткострокові контракти у ЗСУ тривалістю 6 – 9 місяців для військових, які звільнилися за станом здоров'я або пораненням.
Рівні грошового забезпечення та надбавки для всіх контрактників однакові, і це вперше такий проєкт запроваджується в країні, яка воює.
Відстрочку від мобілізації в Україні можуть отримати люди через сімейні обставини, стан здоров'я, навчання або роботу.
До категорій, які мають право на відстрочку, належать утримувачі дітей, особи з інвалідністю, студенти, викладачі, окремі держслужбовці та працівники критично важливих галузей.