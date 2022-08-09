Скільки людей вже вивезли з Донеччину від початку обов'язкової евакуації
За 6 днів, відколи діє обов'язкова евакуація, з Донеччини евакуювали понад 3 тисячі громадян. Зокрема, 600 дітей та 1 400 жінок уже перебувають на підконтрольній Україні території.
Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко під час брифінгу. Він наголосив, що наразі основний напрямок куди вивозять евакуйованих – Кіровоградщина. Усі вони отримають супровід та допомогу.
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За останні 6 днів евакуйовано понад 3 тисячі громадян, з них майже 600 дітей та 1 400 жінок. Кожна родина прямує в конкретний заклад для подальшого розміщення, зараз основний напрямок евакуації – це Кіровоградщина,
– зазначив Кирило Тимошенко.
Евакуація цивільного населення Донеччини
За даними ОП, з початку війни з території Донецької області було евакуйовано понад 1,3 тисячі громадян.
Наразі на території області перебуває близько 350 тисяч населення, з них 50 тисяч діти.
З початку війни постійно курсують евакуаційні поїзди, які щодня вивозять людей до безпечних міст. Водночас втрати серед мирного населення області все ще високі.
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