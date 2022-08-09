Скільки людей вже вивезли з Донеччину від початку обов'язкової евакуації

За 6 днів, відколи діє обов'язкова евакуація, з Донеччини евакуювали понад 3 тисячі громадян. Зокрема, 600 дітей та 1 400 жінок уже перебувають на підконтрольній Україні території.

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко під час брифінгу. Він наголосив, що наразі основний напрямок куди вивозять евакуйованих – Кіровоградщина. Усі вони отримають супровід та допомогу.

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За останні 6 днів евакуйовано понад 3 тисячі громадян, з них майже 600 дітей та 1 400 жінок. Кожна родина прямує в конкретний заклад для подальшого розміщення, зараз основний напрямок евакуації – це Кіровоградщина,

– зазначив Кирило Тимошенко.

Евакуація цивільного населення Донеччини

Кабінет Міністрів України 2 серпня ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію населення Донеччини. Від неї можна відмовитись, підписавши заяву про усвідомлення усіх наслідків і персональної відповідальності за власне життя.

За даними ОП, з початку війни з території Донецької області було евакуйовано понад 1,3 тисячі громадян.

Наразі на території області перебуває близько 350 тисяч населення, з них 50 тисяч діти.

З початку війни постійно курсують евакуаційні поїзди, які щодня вивозять людей до безпечних міст. Водночас втрати серед мирного населення області все ще високі.

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